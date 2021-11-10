Основные фондовые индексы США снизились

Биржи США закрылись снижением основных индексов.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Так на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,31%, до 36 319,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,6%, до 15 886,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 4 685,25 пункта.
В последние дни основные индексы достигали рекордных значений, 5 ноября на новую высоту выходил S&P 500, достигнув 4 697,54, впервые до 16 тысяч пунктов поднялся NASDAQ, 8 ноября максимумы обновил Dow Jones, который вырос до 36 498,44.