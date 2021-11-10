Основные фондовые индексы США снизились

Биржи США закрылись снижением основных индексов.

Биржи США закрылись снижением основных индексов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,31%, до 36 319,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,6%, до 15 886,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 4 685,25 пункта.

В последние дни основные индексы достигали рекордных значений, 5 ноября на новую высоту выходил S&P 500, достигнув 4 697,54, впервые до 16 тысяч пунктов поднялся NASDAQ, 8 ноября максимумы обновил Dow Jones, который вырос до 36 498,44.