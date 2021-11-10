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Основные фондовые индексы США снизились

Основные фондовые индексы США снизились Биржи США закрылись снижением основных индексов.
Финансы
10 ноября 2021 г. 04:19
Основные фондовые индексы США снизились

Биржи США закрылись снижением основных индексов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,31%, до 36 319,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,6%, до 15 886,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 4 685,25 пункта.

В последние дни основные индексы достигали рекордных значений, 5 ноября на новую высоту выходил S&P 500, достигнув 4 697,54, впервые до 16 тысяч пунктов поднялся NASDAQ, 8 ноября максимумы обновил Dow Jones, который вырос до 36 498,44.

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