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Основные фондовые индексы США снизились

Основные фондовые индексы США снизились Биржи США закрылись снижением основных индексов.
Финансы
4 декабря 2021 г. 04:16
Основные фондовые индексы США снизились

Биржи США закрылись снижением основных индексов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на момент закрытия биржи, индекс Dow Jones снизился на 0,17% - до 34 579,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,92%, до 15 085,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 4 538,42 пункта.

Падение индексов эксперты связывают с неоднозначной статистикой рынка труда. Безработица в США в ноябре снизилась до минимума с февраля прошлого года в 4,2% с уровня октября в 4,6%. Однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 210 тысяч, в то время как ожидался рост на 550 тысяч.

Снижение уровня безработицы может ускорить сворачивание программы выкупа активов ФРС США. В то же время слабый рост числа занятых указывает, что восстановление рынка труда в ноябре замедлилось. В условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон" экономика США может еще больше замедлить рост.

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