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Основные фондовые индексы США снизились

Основные фондовые индексы США снизились Фондовые индексы США снизились на закрытии биржи на фоне неоднозначной статистики по безработице.
Финансы
9 октября 2021 г. 05:19
Основные фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США снизились на закрытии биржи на фоне неоднозначной статистики по безработице.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,02%, до 34 746,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,51%, до 14 579,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 4 391,34 пункта.

Безработица в США в сентябре неожиданно резко упала - до 4,8% с уровня августа в 5,2%, в то время как прогнозировалось снижение до 5,1%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи при ожидаемом росте на 500 тысяч.

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