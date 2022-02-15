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Основные фондовые индексы США продемонстрировали снижение

Основные фондовые индексы США продемонстрировали снижение Фондовый рынок США снизился по итогам уже третьей сессии подряд, поскольку инвесторы готовились к возможной войне между Россией и Украиной. Кроме того, участники рынка следили за сигналами о том, что Федеральная резервная система США может нарастить темпы
Финансы
15 февраля 2022 г. 05:16
Основные фондовые индексы США продемонстрировали снижение

Фондовый рынок США снизился по итогам уже третьей сессии подряд, поскольку инвесторы готовились к возможной войне между Россией и Украиной. Кроме того, участники рынка следили за сигналами о том, что Федеральная резервная система США может нарастить темпы повышения процентных ставок.

Как передает Report, в течение нескольких недель вялотекущий конфликт в Украине, казалось, почти не влиял на Уолл-стрит, но после предупреждения Белого дома о том, что Россия может вторгнуться в страну в любой момент, фондовые индексы упали. Котировки акций и рынок облигаций реагировали резкими колебаниями на новостные заголовки об Украине и дипломатических усилиях по разрешению конфликта.

Dow Jones Industrial Average просел на 171,89 пункта, или 0,5%, до 34 566,17 пункта. В течение дня индекс снижался более чем на 400 пунктов, однако затем частично отыграл потери.

S&P 500 опустился на 16,97 пункта, или на 0,4%, до 4 401,67 пункта. Индекс широкого рынка за последние три сессии потерял более 4,0%, что стало самым резким трехдневным снижением с октября 2020 года.

Nasdaq Composite завершил день без особых изменений, утратив 0,24 пункта, или менее 0,1%, и достигнув 13 790,92 пункта.

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