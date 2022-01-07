Основные фондовые индексы США показали снижение

Американский фондовый рынок снизился по итогам волатильной сессии, поскольку инвесторы опасались последствий более стремительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Американский фондовый рынок снизился по итогам волатильной сессии, поскольку инвесторы опасались последствий более стремительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Все три основных фондовых индекса США после колебаний в начале сессии перешли к падению. S&P 500 снизился на 4,53 пункта, или на 0,1%, до 4696,05 пункта, Nasdaq Composite опустился на 19,31 пункта, или на 0,1%, до 15080,86 пункта, а Dow Jones Industrial Average упал на 170,64 пункта, или на 0,5%, до 36236,47 пункта.

Торги в начале 2022 года проходят неровно. В среду волатильность усилилась после выхода протоколов недавнего заседания ФРС, согласно которым руководство центрального банка рассматривает возможность приступить к повышению ставок раньше, чем ожидалось. Котировки акций резко снизились, и Nasdaq, в составе которого преобладают акции технологических компаний, продемонстрировал самое крупное однодневное падение с февраля.