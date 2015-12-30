​Основные фондовые индексы повысились

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ 29 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,10% и составил 17 720,98 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1,06% - до 2 078,36 пунктов, Nasdaq вырос на 1,33% - до 5 107,94 49 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,96% - до 6 314,57 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 1,81% - до 4 701,36 пунктов, германский DAX вырос на 1,94% - до 10 860,14 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,06% и составила 1 070,40 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0932 (-0,38%).