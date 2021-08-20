О нас
Report Georgia
Аудио новости

Основные американские индексы закрылись разнонаправленно

Основные американские индексы закрылись разнонаправленно Американский фондовый рынок завершил торговую сессию разнонаправленным движением основных показателей на противоречивом новостном фоне.
Финансы
20 августа 2021 г. 05:12
Основные американские индексы закрылись разнонаправленно

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию разнонаправленным движением основных показателей на противоречивом новостном фоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 0,19 процента до 34 894,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,11 процента до 14 541,79, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,13 процента и поднялся до 4 405,80 пункта.

На настроениях участников торгов продолжают сказываться опасения по поводу распространения коронавируса и перспектив восстановления глобальной экономики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

АБР впервые выделил кредит сельхозпредпринимателям  Азербайджана
АБР впервые выделил кредит сельхозпредпринимателям  Азербайджана
19 августа 2021 г. 12:23
Инвентарь Standard Insurance выставлен на аукцион
Инвентарь Standard Insurance выставлен на аукцион
19 августа 2021 г. 11:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2021)
19 августа 2021 г. 09:43
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (19.08.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (19.08.2021)
19 августа 2021 г. 09:09
93% инвестиций в Азербайджан пришлись на 11 стран
93% инвестиций в Азербайджан пришлись на 11 стран
19 августа 2021 г. 00:30
В Азербайджане прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 126,2%
В Азербайджане прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 126,2%
18 августа 2021 г. 18:55
Денежный оборот через смарт-кассы вырос в 2,1 раза
Денежный оборот через смарт-кассы вырос в 2,1 раза
18 августа 2021 г. 18:04
США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана
США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана
18 августа 2021 г. 12:29
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (18.08.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (18.08.2021)
18 августа 2021 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2021)
18 августа 2021 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi