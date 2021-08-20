Основные американские индексы закрылись разнонаправленно

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию разнонаправленным движением основных показателей на противоречивом новостном фоне.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию разнонаправленным движением основных показателей на противоречивом новостном фоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 0,19 процента до 34 894,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,11 процента до 14 541,79, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,13 процента и поднялся до 4 405,80 пункта.

На настроениях участников торгов продолжают сказываться опасения по поводу распространения коронавируса и перспектив восстановления глобальной экономики.