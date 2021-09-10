Основные американские индексы снизились

Фондовые индексы США упали в четверг, поскольку обеспокоенность замедлением роста экономики и ростом заболеваемости COVID-19 оказывала давление на настроения инвесторов.

Фондовые индексы США упали в четверг, поскольку обеспокоенность замедлением роста экономики и ростом заболеваемости COVID-19 оказывала давление на настроения инвесторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Все три основных индекса снизились, закрывшись у минимумов сессий после сдачи позиций, захваченных в начале дня. S&P и Dow Jones Industrial Average снижаются уже четыре сессии подряд.

Индекс S&P потерял 20,79 пункта, или 0,5%, закрывшись по 4 493,28 пункта. Dow сбросил 151,69 пункта, или 0,4%, до 34 879,38 пункта. Nasdaq Composite упал на 38,38 пункта, или на 0,3%, до 15 248,25.