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Основные акционеры Gunay Bank увеличили свою долю в банке до 99%

Основные акционеры Gunay Bank увеличили свою долю в банке до 99% Гюнай Йылдырымзаде, контролировавшая 2,67% акций Gunay Bank, и Ханым Мамедова, контролировавшая 2,31%, продали свои акции.
Финансы
1 июня 2022 г. 09:55
Основные акционеры Gunay Bank увеличили свою долю в банке до 99%

Гюнай Йылдырымзаде, контролировавшая 2,67% акций Gunay Bank, и Ханым Мамедова, контролировавшая 2,31%, продали свои акции.

Как сообщает Report, их акции выкупили основной акционер банка и председатель Наблюдательного совета Махмуд Мамедов и еще один крупный акционер Егяна Ширинова.

Таким образом, Мамедов увеличил свою долю с 54,35% до 58,22%, а Е.Ширинова - с 40,05% до 41,15%. В результате доля крупных акционеров увеличилась с 94,4% до 99,37%. Оставшиеся 0,63% акций по-прежнему принадлежат гражданину Франции Ахмеду Мехрибанийе.

М.Мамедов и Е.Ширинова также являются акционерами ОАО "Gunay Sigorta" с акциями 32,45% и 67,55% соответственно.

Gunay Bank был основан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 64,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Günay Bank"ın əsas səhmdarları Bankdakı paylarını 99 %-ə çatdırıb

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