Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/77e953bce6d0d9238c059d7730be5e09/e41d9d19-5c58-48c2-8ee7-752492c1edb9_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Читайте также
Другие новости из категории
- ГТК Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет на 31% за 5 месяцев 10 июня, 2019 / 14:06
- ГТК Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет на 15% 10 июня, 2019 / 10:59
- Страховой рынок Азербайджана сокращается 10 июня, 2019 / 10:43
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2019) 10 июня, 2019 / 10:19
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.06.2019) 08 июня, 2019 / 09:39
- Invest-AZ удвоила свою долю в Бакинской фондовой бирже 07 июня, 2019 / 17:37
- Путин: Доверие к доллару в мире падает 07 июня, 2019 / 16:13
- Герман Греф: Переход России и Азербайджана на расчеты в нацвалюте может занять пять лет - ЭКСКЛЮЗИВ 07 июня, 2019 / 13:39
- Kapital Bank предлагает кредиты наличными без поручителя для военнослужащих 07 июня, 2019 / 13:00
- Объем находящихся в обращении нот ЦБА снизился до 700 млн манатов 07 июня, 2019 / 11:01
Economic DepartmentАвтор новости