Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

11 июня, 2019 09:27

https://report.az/storage/news/77e953bce6d0d9238c059d7730be5e09/e41d9d19-5c58-48c2-8ee7-752492c1edb9_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 60,75 0,69 - 6,12 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,53 1,04 - 7,89 Золото (доллар/унция) 1 252,80 9,20 -56,50 Индексы Dow-Jones 24 388,95 - 558,72 228,45 S&P 500 2 633,08 - 62,87 - 40,53 Nasdaq 6 969,25 - 219,01 65,86 Nikkei 21 678,68 177,06 - 1 086,26 Dax 10 788,09 -22,89 -2 129,55 FTSE 100 6 778,11 74,06 - 909,66 CAC 40 INDEX 4 813,13 32,67 - 499,43 Shanghai Composite 2 605,89 0,71 - 701,28 Bist 100 93 445,63 618,34 - 21 887,37 RTS 1 157,94 23,87 3,51 Валюта USD/EUR 1,1379 0,0005 - 0,0631 USD/GBP 1,2726 - 0,0055 - 0,0787 JPY/USD 112,6900 0,0100 0,0000 RUB/USD 66,4464 - 0,4191 8,7575 TRY/USD 5,3029 - 0,0368 0,7060 CNY/USD 6,8743 - 0,0084 0,3675

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