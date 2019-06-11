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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)60,750,69- 6,12
Нефть WTI (доллар/баррель)52,531,04- 7,89
Золото (доллар/унция)1 252,809,20-56,50
Индексы
Dow-Jones24 388,95- 558,72228,45
S&P 5002 633,08- 62,87- 40,53
Nasdaq6 969,25- 219,0165,86
Nikkei21 678,68177,06- 1 086,26
Dax10 788,09-22,89-2 129,55
FTSE 1006 778,1174,06- 909,66
CAC 40 INDEX4 813,1332,67- 499,43
Shanghai Composite2 605,890,71- 701,28
Bist 10093 445,63618,34- 21 887,37
RTS1 157,9423,873,51
Валюта
USD/EUR1,13790,0005- 0,0631
USD/GBP1,2726- 0,0055- 0,0787
JPY/USD112,69000,01000,0000
RUB/USD66,4464- 0,41918,7575
TRY/USD5,3029- 0,03680,7060
CNY/USD6,8743- 0,00840,3675
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