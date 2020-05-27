|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|36,4
|1,2
|- 31,93
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|34,35
|1,1
|- 27,42
|Золото (доллар/унция)
|1 705,6
|- 29,9
|187,5
|Индексы
|Dow-Jones
|24 995,11
|529,95
|- 3 650,15
|S&P 500
|2 991,77
|36,32
|- 248,25
|Nasdaq
|9 340,22
|15,63
|333,6
|Nikkei
|21 271,17
|529,52
|- 2 403,9
|Dax
|11 504,65
|113,37
|- 1 832,46
|FTSE 100
|6 067,76
|74,48
|- 1 577,14
|CAC 40
|4 606,24
|66,33
|- 1 430,85
|Shanghai Composite
|2 846,55
|28,58
|- 186,78
|Bist 100
|103 024,34
|0
|- 10 659,26
|RTS
|1 224,99
|11,58
|- 324,41
|Валюта
|USD/EUR
|1,0976
|0,0064
|- 0,0222
|USD/GBP
|1,2334
|0,0143
|- 0,0779
|JPY/USD
|107,54
|- 0,17
|- 1,62
|RUB/USD
|70,8061
|- 6,8575
|8,6686
|TRY/USD
|6,7293
|- 0,0844
|0,7799
|CNY/USD
|7,1349
|- 0,0019
|0,1552
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.05.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/2288de9b4733d58e9930d0a85bb3910d/99c9249e-9a64-43ae-85be-39771df55d03_292.jpg
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