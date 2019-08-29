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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня		 Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 60,15 0,23 6,35
Нефть WTI (доллар/баррель) 55,57 0,04 10,16
Золото (доллар/унция) 1 552,30 1,40 271,00
Индексы
Dow-Jones 26 036,10 258,20 2 708,64
S&P 500 2 887,94 18,78 381,09
Nasdaq 7 856,88 29,93 1 221,60
Nikkei 20 452,26 -27,16 437,49
Dax 11 701,02 32,11 1 142,06
FTSE 100 7 114,71 46,60 386,58
CAC 40 INDEX 5 368,80 16,77 638,11
Shanghai Composite 2 890,29 -3,47 396,39
Bist 100 95 908,38 184,88 4 637,90
RTS 1 266,71 9,10 197,99
Валюта
USD/EUR 1,1083 -0,0008 -0,0376
USD/GBP 1,2207 -0,0024 -0,0547
JPY/USD 105,9200 0,1500 -3,7700
RUB/USD 66,6680 0,2424 -2,6834
TRY/USD 5,8229 0,0199 0,5335
CNY/USD 7,1670 0,0021 0,2885
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