Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

29 августа, 2019 09:40

https://report.az/storage/news/43af3ef229d9ef7df5c54330634d5300/cb76767a-bae2-4c15-ab8b-9665d220bcb0_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 60,15 0,23 6,35 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,57 0,04 10,16 Золото (доллар/унция) 1 552,30 1,40 271,00 Индексы Dow-Jones 26 036,10 258,20 2 708,64 S&P 500 2 887,94 18,78 381,09 Nasdaq 7 856,88 29,93 1 221,60 Nikkei 20 452,26 -27,16 437,49 Dax 11 701,02 32,11 1 142,06 FTSE 100 7 114,71 46,60 386,58 CAC 40 INDEX 5 368,80 16,77 638,11 Shanghai Composite 2 890,29 -3,47 396,39 Bist 100 95 908,38 184,88 4 637,90 RTS 1 266,71 9,10 197,99 Валюта USD/EUR 1,1083 -0,0008 -0,0376 USD/GBP 1,2207 -0,0024 -0,0547 JPY/USD 105,9200 0,1500 -3,7700 RUB/USD 66,6680 0,2424 -2,6834 TRY/USD 5,8229 0,0199 0,5335 CNY/USD 7,1670 0,0021 0,2885