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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.06.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня		 Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,05 0,74 8,25
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,13 -0,15 6,72
Золото (доллар/унция) 1 344,50 0,80 63,20
Индексы
Dow-Jones 26 089,61 -17,16 2 762,15
S&P 500 2 886,98 -4,66 380,13
Nasdaq 7 796,66 -40,47 1 161,38
Nikkei 21 116,89 84,89 1 102,12
Dax 12 096,40 -72,65 1 537,44
FTSE 100 7 345,78 -22,79 617,65
CAC 40 INDEX 5 367,62 -8,01 636,93
Shanghai Composite 2 881,97 -28,77 388,07
Bist 100 90 787,01 285,53 -483,47
RTS 1 341,05 -5,93 272,33
Валюта
USD/EUR 1,1208 -0,0068 -0,0191
USD/GBP 1,2597 -0,0077 -0,0157
JPY/USD 108,5600 0,1800 -1,1300
RUB/USD 64,3685 -0,1947 -4,9829
TRY/USD 5,8834 0,0146 0,5940
CNY/USD 6,9255 0,0039 0,0470
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