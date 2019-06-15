Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.06.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

15 июня, 2019 09:27

https://report.az/storage/news/f3f8aeaae3422df39da137478bfc6be1/9ba2068c-7437-4ab5-8ffa-79ab8dc2ea8f_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,05 0,74 8,25 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,13 -0,15 6,72 Золото (доллар/унция) 1 344,50 0,80 63,20 Индексы Dow-Jones 26 089,61 -17,16 2 762,15 S&P 500 2 886,98 -4,66 380,13 Nasdaq 7 796,66 -40,47 1 161,38 Nikkei 21 116,89 84,89 1 102,12 Dax 12 096,40 -72,65 1 537,44 FTSE 100 7 345,78 -22,79 617,65 CAC 40 INDEX 5 367,62 -8,01 636,93 Shanghai Composite 2 881,97 -28,77 388,07 Bist 100 90 787,01 285,53 -483,47 RTS 1 341,05 -5,93 272,33 Валюта USD/EUR 1,1208 -0,0068 -0,0191 USD/GBP 1,2597 -0,0077 -0,0157 JPY/USD 108,5600 0,1800 -1,1300 RUB/USD 64,3685 -0,1947 -4,9829 TRY/USD 5,8834 0,0146 0,5940 CNY/USD 6,9255 0,0039 0,0470

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