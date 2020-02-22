Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.02.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

22 февраля, 2020 09:27

https://report.az/storage/news/caec164fc31c1a0d9634bbb1c2a5d502/075f01fe-8cea-4345-bb13-05909ed75117_292.jpg

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 58,50 -0,45 -9,83 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,46 -0,11 -8,31 Золото (доллар/унция) 1 648,80 20,00 130,70 Индексы Dow-Jones 28 992,41 -227,57 347,15 S&P 500 3 337,75 -35,48 97,73 Nasdaq 9 576,59 -174,38 569,97 Nikkei 23 386,74 -89,88 -288,33 Dax 13 579,33 -84,67 242,22 FTSE 100 7 403,92 -32,72 -240,98 CAC 40 6 029,72 -32,58 -7,37 Shanghai Composite 3 039,67 -4,44 6,34 Bist 100 116 829,39 1 187,35 3 145,79 RTS 1 524,71 -11,10 -24,69 Валюта USD/EUR 1,0847 0,0055 -0,0351 USD/GBP 1,2964 0,0072 -0,0149 JPY/USD 111,6100 -0,3900 2,4500 RUB/USD 63,9507 -0,1937 1,8132 TRY/USD 6,0953 -0,0110 0,1459 CNY/USD 7,0271 -0,0024 0,0474

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