|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|58,50
|-0,45
|-9,83
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,46
|-0,11
|-8,31
|Золото (доллар/унция)
|1 648,80
|20,00
|130,70
|Индексы
|Dow-Jones
|28 992,41
|-227,57
|347,15
|S&P 500
|3 337,75
|-35,48
|97,73
|Nasdaq
|9 576,59
|-174,38
|569,97
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|23 386,74
|-89,88
|-288,33
|Dax
|13 579,33
|-84,67
|242,22
|FTSE 100
|7 403,92
|-32,72
|-240,98
|CAC 40
|6 029,72
|-32,58
|-7,37
|Shanghai Composite
|3 039,67
|-4,44
|6,34
|Bist 100
|116 829,39
|1 187,35
|3 145,79
|RTS
|1 524,71
|-11,10
|-24,69
|Валюта
|USD/EUR
|1,0847
|0,0055
|-0,0351
|USD/GBP
|1,2964
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|-0,0149
|JPY/USD
|111,6100
|-0,3900
|2,4500
|RUB/USD
|63,9507
|-0,1937
|1,8132
|TRY/USD
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|0,1459
|CNY/USD
|7,0271
|-0,0024
|0,0474
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.02.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/caec164fc31c1a0d9634bbb1c2a5d502/075f01fe-8cea-4345-bb13-05909ed75117_292.jpg
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