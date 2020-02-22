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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.02.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)58,50-0,45-9,83
Нефть WTI (доллар/баррель)53,46-0,11-8,31
Золото (доллар/унция)1 648,8020,00130,70
Индексы
Dow-Jones28 992,41-227,57347,15
S&P 5003 337,75-35,4897,73
Nasdaq9 576,59-174,38569,97
Nikkei23 386,74-89,88-288,33
Dax13 579,33-84,67242,22
FTSE 1007 403,92-32,72-240,98
CAC 406 029,72-32,58-7,37
Shanghai Composite3 039,67-4,446,34
Bist 100116 829,391 187,353 145,79
RTS1 524,71-11,10-24,69
Валюта
USD/EUR1,08470,0055-0,0351
USD/GBP1,29640,0072-0,0149
JPY/USD111,6100-0,39002,4500
RUB/USD63,9507-0,19371,8132
TRY/USD6,0953-0,01100,1459
CNY/USD7,0271-0,00240,0474
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