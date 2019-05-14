Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

14 мая, 2019 09:22

https://report.az/storage/news/5fde8753df94c44f42a6a176bc678928/a885bf57-7d0d-4854-aeb0-8eb9e6bfc5ad_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 70,23 -0,39 16,43 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,04 -0,62 15,63 Золото (доллар/унция) 1 301,80 14,40 20,50 Индексы Dow-Jones 25 324,99 -617,38 1 997,53 S&P 500 2 811,87 -69,53 305,02 Nasdaq 7 647,02 -269,92 1 011,74 Nikkei 21 191,28 -153,64 1 176,51 Dax 11 876,65 -183,18 1 317,69 FTSE 100 7 163,68 -39,61 435,55 CAC 40 INDEX 5 262,57 -64,86 531,88 Shanghai Composite 2 903,71 -35,50 409,81 Bist 100 86 282,54 -2 250,86 -4 987,94 RTS 1 207,57 -6,22 138,85 Валюта USD/EUR 1,1232 -0,0001 -0,0234 USD/GBP 1,2958 -0,0040 0,0204 JPY/USD 109,3000 -0,6500 -0,3900 RUB/USD 65,4229 0,1981 -3,9285 TRY/USD 6,0586 0,0759 0,7692 CNY/USD 6,8784 0,0523 -0,0001