|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|70,23
|-0,39
|16,43
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,04
|-0,62
|15,63
|Золото (доллар/унция)
|1 301,80
|14,40
|20,50
|Индексы
|Dow-Jones
|25 324,99
|-617,38
|1 997,53
|S&P 500
|2 811,87
|-69,53
|305,02
|Nasdaq
|7 647,02
|-269,92
|1 011,74
|Nikkei
|21 191,28
|-153,64
|1 176,51
|Dax
|11 876,65
|-183,18
|1 317,69
|FTSE 100
|7 163,68
|-39,61
|435,55
|CAC 40 INDEX
|5 262,57
|-64,86
|531,88
|Shanghai Composite
|2 903,71
|-35,50
|409,81
|Bist 100
|86 282,54
|-2 250,86
|-4 987,94
|RTS
|1 207,57
|-6,22
|138,85
|Валюта
|USD/EUR
|1,1232
|-0,0001
|-0,0234
|USD/GBP
|1,2958
|-0,0040
|0,0204
|JPY/USD
|109,3000
|-0,6500
|-0,3900
|RUB/USD
|65,4229
|0,1981
|-3,9285
|TRY/USD
|6,0586
|0,0759
|0,7692
|CNY/USD
|6,8784
|0,0523
|-0,0001
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/5fde8753df94c44f42a6a176bc678928/a885bf57-7d0d-4854-aeb0-8eb9e6bfc5ad_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- В двух инвестиционных компаниях Азербайджана произведены новые назначения 14 мая, 2019 / 10:18
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2019) 14 мая, 2019 / 10:04
- Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару 14 мая, 2019 / 07:03
- Китай объявил о введении ответных пошлин на продукцию из США - ОБНОВЛЕНО 13 мая, 2019 / 18:05
- В Азербайджане ограничено действие лицензии AXA MBask 13 мая, 2019 / 17:53
- Денежные переводы в Азербайджан сократились более чем на четверть 13 мая, 2019 / 16:33
- Объем торговли наличной валютой банками Азербайджана достиг 1,4 млрд долларов 13 мая, 2019 / 16:15
- Сахиб Алекперов: Раньше между ГТК и минналогов хоть и не было проблем, но возникали вопросы - ЭКСКЛЮЗИВ 13 мая, 2019 / 16:08
- Великобритания выпустила монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса 13 мая, 2019 / 14:25
- Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля 13 мая, 2019 / 10:20
Economic DepartmentАвтор новости