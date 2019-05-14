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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня		Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)70,23-0,3916,43
Нефть WTI (доллар/баррель)61,04-0,6215,63
Золото (доллар/унция)1 301,8014,4020,50
Индексы
Dow-Jones25 324,99-617,381 997,53
S&P 5002 811,87-69,53305,02
Nasdaq7 647,02-269,921 011,74
Nikkei21 191,28-153,641 176,51
Dax11 876,65-183,181 317,69
FTSE 1007 163,68-39,61435,55
CAC 40 INDEX5 262,57-64,86531,88
Shanghai Composite2 903,71-35,50409,81
Bist 10086 282,54-2 250,86-4 987,94
RTS1 207,57-6,22138,85
Валюта
USD/EUR1,1232-0,0001-0,0234
USD/GBP1,2958-0,00400,0204
JPY/USD109,3000-0,6500-0,3900
RUB/USD65,42290,1981-3,9285
TRY/USD6,05860,07590,7692
CNY/USD6,87840,0523-0,0001
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