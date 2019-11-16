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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.11.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня 		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,28 -1,12 8,48
Нефть WTI (доллар/баррель) 57,81 1,04 12,40
Золото (доллар/унция) 1 468,50 -4,90 187,20
Индексы
Dow-Jones 28 004,89 222,93 4 677,43
S&P 500 3 120,46 23,83 7,00
Nasdaq 8 540,83 61,81 1 905,55
Nikkei 23 303,32 161,77 3 288,55
Dax 13 241,75 61,52 2 682,79
FTSE 100 7 302,94 10,18 574,81
CAC 40 INDEX 5 939,27 38,20 1 208,58
Shanghai Composite 2 891,34 -18,53 397,44
Bist 100 105 379,71 1 599,13 14 109,23
RTS 1 449,42 12,44 380,70
Валюта
USD/EUR 1,1053 0,0031 -0,0445
USD/GBP 1,2897 0,0015 0,0143
JPY/USD 108,8000 0,3800 -0,8900
RUB/USD 63,7575 -0,2042 -5,5939
TRY/USD 5,7477 -0,0003 0,4583
CNY/USD 7,0094 -0,0114 0,1309
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