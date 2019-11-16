|Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,28
|-1,12
|8,48
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|57,81
|1,04
|12,40
|Золото (доллар/унция)
|1 468,50
|-4,90
|187,20
|Индексы
|Dow-Jones
|28 004,89
|222,93
|4 677,43
|S&P 500
|3 120,46
|23,83
|7,00
|Nasdaq
|8 540,83
|61,81
|1 905,55
|Nikkei
|23 303,32
|161,77
|3 288,55
|Dax
|13 241,75
|61,52
|2 682,79
|FTSE 100
|7 302,94
|10,18
|574,81
|CAC 40 INDEX
|5 939,27
|38,20
|1 208,58
|Shanghai Composite
|2 891,34
|-18,53
|397,44
|Bist 100
|105 379,71
|1 599,13
|14 109,23
|RTS
|1 449,42
|12,44
|380,70
|Валюта
|USD/EUR
|1,1053
|0,0031
|-0,0445
|USD/GBP
|1,2897
|0,0015
|0,0143
|JPY/USD
|108,8000
|0,3800
|-0,8900
|RUB/USD
|63,7575
|-0,2042
|-5,5939
|TRY/USD
|5,7477
|-0,0003
|0,4583
|CNY/USD
|7,0094
|-0,0114
|0,1309
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.11.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/37fbb48816061116601d965cfdd5dab7/0c75ce8e-f36e-4289-99f7-e91f72532c64_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости