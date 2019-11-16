Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.11.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

16 ноября, 2019 10:12

https://report.az/storage/news/37fbb48816061116601d965cfdd5dab7/0c75ce8e-f36e-4289-99f7-e91f72532c64_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,28 -1,12 8,48 Нефть WTI (доллар/баррель) 57,81 1,04 12,40 Золото (доллар/унция) 1 468,50 -4,90 187,20 Индексы Dow-Jones 28 004,89 222,93 4 677,43 S&P 500 3 120,46 23,83 7,00 Nasdaq 8 540,83 61,81 1 905,55 Nikkei 23 303,32 161,77 3 288,55 Dax 13 241,75 61,52 2 682,79 FTSE 100 7 302,94 10,18 574,81 CAC 40 INDEX 5 939,27 38,20 1 208,58 Shanghai Composite 2 891,34 -18,53 397,44 Bist 100 105 379,71 1 599,13 14 109,23 RTS 1 449,42 12,44 380,70 Валюта USD/EUR 1,1053 0,0031 -0,0445 USD/GBP 1,2897 0,0015 0,0143 JPY/USD 108,8000 0,3800 -0,8900 RUB/USD 63,7575 -0,2042 -5,5939 TRY/USD 5,7477 -0,0003 0,4583 CNY/USD 7,0094 -0,0114 0,1309