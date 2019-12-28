|Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|
Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|68,16
|0,14
|14,36
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,72
|-0,12
|16,31
|Золото (доллар/унция)
|1 518,10
|0,50
|236,80
|Индексы
|Dow-Jones
|28 645,26
|23,87
|5 317,80
|S&P 500
|3 240,02
|0,11
|733,17
|Nasdaq
|9 006,62
|-15,77
|2 371,34
|Nikkei
|23 837,72
|-81,75
|3 822,95
|Dax
|13 337,11
|36,13
|2 778,15
|FTSE 100
|7 644,90
|12,66
|916,77
|CAC 40 INDEX
|6 037,39
|7,84
|1 306,70
|Shanghai Composite
|3 005,04
|-27,78
|511,14
|Bist 100
|113 683,61
|30,59
|22 413,13
|RTS
|1 549,40
|14,55
|480,68
|Валюта
|USD/EUR
|1,1177
|0,0056
|-0,0290
|USD/GBP
|1,3078
|0,0070
|0,0324
|JPY/USD
|109,4400
|-0,0100
|-0,2500
|RUB/USD
|62,1624
|0,0001
|-7,1890
|TRY/USD
|5,9494
|0,0100
|0,6600
|CNY/USD
|6,9957
|-0,0035
|0,1172
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.12.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/d9553da857ea4baf87ebd86c8d17c540/8beb5e7f-2ffc-4b0e-8b70-31792e89dde5_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости