Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.12.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

28 декабря, 2019 09:14

https://report.az/storage/news/d9553da857ea4baf87ebd86c8d17c540/8beb5e7f-2ffc-4b0e-8b70-31792e89dde5_292.jpg Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 68,16 0,14 14,36 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,72 -0,12 16,31 Золото (доллар/унция) 1 518,10 0,50 236,80 Индексы Dow-Jones 28 645,26 23,87 5 317,80 S&P 500 3 240,02 0,11 733,17 Nasdaq 9 006,62 -15,77 2 371,34 Nikkei 23 837,72 -81,75 3 822,95 Dax 13 337,11 36,13 2 778,15 FTSE 100 7 644,90 12,66 916,77 CAC 40 INDEX 6 037,39 7,84 1 306,70 Shanghai Composite 3 005,04 -27,78 511,14 Bist 100 113 683,61 30,59 22 413,13 RTS 1 549,40 14,55 480,68 Валюта USD/EUR 1,1177 0,0056 -0,0290 USD/GBP 1,3078 0,0070 0,0324 JPY/USD 109,4400 -0,0100 -0,2500 RUB/USD 62,1624 0,0001 -7,1890 TRY/USD 5,9494 0,0100 0,6600 CNY/USD 6,9957 -0,0035 0,1172