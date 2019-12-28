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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.12.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня 		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 68,16 0,14 14,36
Нефть WTI (доллар/баррель) 61,72 -0,12 16,31
Золото (доллар/унция) 1 518,10 0,50 236,80
Индексы
Dow-Jones 28 645,26 23,87 5 317,80
S&P 500 3 240,02 0,11 733,17
Nasdaq 9 006,62 -15,77 2 371,34
Nikkei 23 837,72 -81,75 3 822,95
Dax 13 337,11 36,13 2 778,15
FTSE 100 7 644,90 12,66 916,77
CAC 40 INDEX 6 037,39 7,84 1 306,70
Shanghai Composite 3 005,04 -27,78 511,14
Bist 100 113 683,61 30,59 22 413,13
RTS 1 549,40 14,55 480,68
Валюта
USD/EUR 1,1177 0,0056 -0,0290
USD/GBP 1,3078 0,0070 0,0324
JPY/USD 109,4400 -0,0100 -0,2500
RUB/USD 62,1624 0,0001 -7,1890
TRY/USD 5,9494 0,0100 0,6600
CNY/USD 6,9957 -0,0035 0,1172
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