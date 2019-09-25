|Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|63,10
|-1,67
|9,30
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|56,80
|-1,84
|11,39
|Золото (доллар/унция)
|1 540,20
|8,70
|258,90
|Индексы
|Dow-Jones
|26 807,77
|-142,22
|3 480,31
|S&P 500
|2 966,60
|-25,18
|7,00
|Nasdaq
|7 993,63
|-118,83
|1 358,35
|Nikkei
|22 098,84
|19,75
|2 084,07
|Dax
|12 307,15
|-35,18
|1 748,19
|FTSE 100
|7 291,43
|-34,65
|563,30
|CAC 40 INDEX
|5 628,33
|-2,43
|897,64
|Shanghai Composite
|2 985,34
|8,26
|491,44
|Bist 100
|101 846,94
|1 826,29
|10 576,46
|RTS
|1 358,80
|-14,69
|290,08
|Валюта
|USD/EUR
|1,1020
|0,0027
|-0,0474
|USD/GBP
|1,2485
|0,0056
|-0,0269
|JPY/USD
|107,0700
|-0,4800
|-2,6200
|RUB/USD
|63,9271
|0,0897
|-5,4243
|TRY/USD
|5,6989
|-0,0188
|0,4095
|CNY/USD
|7,1164
|-0,0016
|0,2379
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/1d8a0981a5b4fa440bc7174b8f75b55f/0f646e04-e22a-42a5-b775-e9a8a08669a2_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости