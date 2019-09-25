Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

25 сентября, 2019 10:01

https://report.az/storage/news/1d8a0981a5b4fa440bc7174b8f75b55f/0f646e04-e22a-42a5-b775-e9a8a08669a2_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 63,10 -1,67 9,30 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,80 -1,84 11,39 Золото (доллар/унция) 1 540,20 8,70 258,90 Индексы Dow-Jones 26 807,77 -142,22 3 480,31 S&P 500 2 966,60 -25,18 7,00 Nasdaq 7 993,63 -118,83 1 358,35 Nikkei 22 098,84 19,75 2 084,07 Dax 12 307,15 -35,18 1 748,19 FTSE 100 7 291,43 -34,65 563,30 CAC 40 INDEX 5 628,33 -2,43 897,64 Shanghai Composite 2 985,34 8,26 491,44 Bist 100 101 846,94 1 826,29 10 576,46 RTS 1 358,80 -14,69 290,08 Валюта USD/EUR 1,1020 0,0027 -0,0474 USD/GBP 1,2485 0,0056 -0,0269 JPY/USD 107,0700 -0,4800 -2,6200 RUB/USD 63,9271 0,0897 -5,4243 TRY/USD 5,6989 -0,0188 0,4095 CNY/USD 7,1164 -0,0016 0,2379