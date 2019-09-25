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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня 		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 63,10 -1,67 9,30
Нефть WTI (доллар/баррель) 56,80 -1,84 11,39
Золото (доллар/унция) 1 540,20 8,70 258,90
Индексы
Dow-Jones 26 807,77 -142,22 3 480,31
S&P 500 2 966,60 -25,18 7,00
Nasdaq 7 993,63 -118,83 1 358,35
Nikkei 22 098,84 19,75 2 084,07
Dax 12 307,15 -35,18 1 748,19
FTSE 100 7 291,43 -34,65 563,30
CAC 40 INDEX 5 628,33 -2,43 897,64
Shanghai Composite 2 985,34 8,26 491,44
Bist 100 101 846,94 1 826,29 10 576,46
RTS 1 358,80 -14,69 290,08
Валюта
USD/EUR 1,1020 0,0027 -0,0474
USD/GBP 1,2485 0,0056 -0,0269
JPY/USD 107,0700 -0,4800 -2,6200
RUB/USD 63,9271 0,0897 -5,4243
TRY/USD 5,6989 -0,0188 0,4095
CNY/USD 7,1164 -0,0016 0,2379
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