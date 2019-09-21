|Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,77
|0,37
|10,97
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|58,55
|0,42
|13,14
|Золото (доллар/унция)
|1 515,10
|8,90
|233,80
|Индексы
|Dow-Jones
|26 935,07
|-159,72
|3 607,61
|S&P 500
|2 992,07
|-14,72
|7,00
|Nasdaq
|8 117,67
|-65,21
|1 482,39
|Nikkei
|22 079,09
|34,64
|2 064,32
|Dax
|12 468,01
|10,31
|1 909,05
|FTSE 100
|7 344,92
|-11,50
|616,79
|CAC 40 INDEX
|5 690,78
|31,71
|960,09
|Shanghai Composite
|3 006,45
|7,17
|512,55
|Bist 100
|100 236,70
|-102,07
|8 966,22
|RTS
|1 377,38
|-0,68
|308,66
|Валюта
|USD/EUR
|1,1018
|-0,0023
|-0,0426
|USD/GBP
|1,2478
|-0,0048
|-0,0276
|JPY/USD
|107,5600
|-0,4600
|-2,1300
|RUB/USD
|64,0050
|-0,0087
|-5,3464
|TRY/USD
|5,7434
|0,0247
|0,4540
|CNY/USD
|7,0909
|-0,0056
|0,2124
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/83f7c0894d928cdafaebf518b666a75c/10e53446-a512-4a5a-9f50-e8eab89bd0cd_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- МВФ призвал продолжить реформы в Азербайджане для диверсификации экономики и повышения ее устойчивости к потрясениям 21 сентября, 2019 / 09:58
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2019) 20 сентября, 2019 / 09:44
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2019) 20 сентября, 2019 / 09:33
- Народный банк Китая понизил основную ставку LPR 20 сентября, 2019 / 08:50
- Международные платежные системы ввели очередной запрет для азербайджанских банков 19 сентября, 2019 / 17:54
- Международные резервы России снизились на $1,5 млрд 19 сентября, 2019 / 17:47
- Россия отказалась передавать Британии финансовую информацию в авторежиме 19 сентября, 2019 / 17:42
- Банк Англии оставил процентную ставку без изменений 19 сентября, 2019 / 17:27
- Россия уравнивает ставки акцизов на отечественные и зарубежные вина 19 сентября, 2019 / 16:14
- Microsoft выкупит свои акции на $40 млрд 19 сентября, 2019 / 13:51
Economic DepartmentАвтор новости