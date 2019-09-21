Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

21 сентября, 2019 09:25

https://report.az/storage/news/83f7c0894d928cdafaebf518b666a75c/10e53446-a512-4a5a-9f50-e8eab89bd0cd_292.jpg Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,77 0,37 10,97 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,55 0,42 13,14 Золото (доллар/унция) 1 515,10 8,90 233,80 Индексы Dow-Jones 26 935,07 -159,72 3 607,61 S&P 500 2 992,07 -14,72 7,00 Nasdaq 8 117,67 -65,21 1 482,39 Nikkei 22 079,09 34,64 2 064,32 Dax 12 468,01 10,31 1 909,05 FTSE 100 7 344,92 -11,50 616,79 CAC 40 INDEX 5 690,78 31,71 960,09 Shanghai Composite 3 006,45 7,17 512,55 Bist 100 100 236,70 -102,07 8 966,22 RTS 1 377,38 -0,68 308,66 Валюта USD/EUR 1,1018 -0,0023 -0,0426 USD/GBP 1,2478 -0,0048 -0,0276 JPY/USD 107,5600 -0,4600 -2,1300 RUB/USD 64,0050 -0,0087 -5,3464 TRY/USD 5,7434 0,0247 0,4540 CNY/USD 7,0909 -0,0056 0,2124