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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой
закрытия предыдущего дня 		Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,77 0,37 10,97
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,55 0,42 13,14
Золото (доллар/унция) 1 515,10 8,90 233,80
Индексы
Dow-Jones 26 935,07 -159,72 3 607,61
S&P 500 2 992,07 -14,72 7,00
Nasdaq 8 117,67 -65,21 1 482,39
Nikkei 22 079,09 34,64 2 064,32
Dax 12 468,01 10,31 1 909,05
FTSE 100 7 344,92 -11,50 616,79
CAC 40 INDEX 5 690,78 31,71 960,09
Shanghai Composite 3 006,45 7,17 512,55
Bist 100 100 236,70 -102,07 8 966,22
RTS 1 377,38 -0,68 308,66
Валюта
USD/EUR 1,1018 -0,0023 -0,0426
USD/GBP 1,2478 -0,0048 -0,0276
JPY/USD 107,5600 -0,4600 -2,1300
RUB/USD 64,0050 -0,0087 -5,3464
TRY/USD 5,7434 0,0247 0,4540
CNY/USD 7,0909 -0,0056 0,2124
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