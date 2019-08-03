Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.08.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/20d75bbad73c42c4bf04d46e69ca9a75/81158407-dd79-49cd-8f1c-fb1d11f13cb0_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Читайте также
Другие новости из категории
- Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 34% 03 августа, 2019 / 10:34
- Георгиева оставляет пост исполнительного директора ВБ на время подбора нового главы МВФ 03 августа, 2019 / 03:24
- Страны ЕС выдвинули единым кандидатом на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву 03 августа, 2019 / 00:33
- Страны ЕС не смогли выбрать нового главу МВФ 02 августа, 2019 / 23:44
- Стало известно название покупателя манатных облигаций ЧБТР 02 августа, 2019 / 18:12
- Азер Алиев: Рост роли страхования в Азербайджане даст дополнительные ресурсы для инвестиций - ЭКСКЛЮЗИВ 02 августа, 2019 / 17:52
- "Закоренелые привычки" налогоплательщиков и нововведения в налоговой сфере - МНЕНИЯ 02 августа, 2019 / 16:39
- В Баку зафиксирована инфляция в 2,9% 02 августа, 2019 / 14:10
- В Азербайджане увеличился объем операций через госплатежный портал 02 августа, 2019 / 13:21
- ЦБА заработал 115 млн долларов на управлении валютными активами в 2018 году 02 августа, 2019 / 13:03
Economic DepartmentАвтор новости