Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

3 августа, 2019 10:02

https://report.az/storage/news/20d75bbad73c42c4bf04d46e69ca9a75/81158407-dd79-49cd-8f1c-fb1d11f13cb0_292.jpg Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 61,12 0,62 7,32 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,35 1,40 9,94 Золото (доллар/унция) 1 448,50 16,10 167,20 Индексы Dow-Jones 26 485,01 - 98,41 3 157,55 S&P 500 2 932,05 - 21,51 425,20 Nasdaq 8 004,07 - 107,05 1 368,79 Nikkei 21 087,16 - 453,83 1 072,39 Dax 11 872,44 - 380,71 1 313,48 FTSE 100 7 407,06 - 177,81 678,93 CAC 40 INDEX 5 359,00 - 198,41 628,31 Shanghai Composite 2 867,84 - 40,93 373,94 Bist 100 99 679,44 - 2 220,81 8 408,96 RTS 1 293,19 - 53,21 224,47 Валюта USD/EUR 1,1101 0,0016 - 0,0382 USD/GBP 1,2162 0,0034 -0,0592 JPY/USD 106,5400 - 0,8000 - 3,1500 RUB/USD 65,2421 0,8803 - 4,1093 TRY/USD 5,5827 - 0,0213 0,2933 CNY/USD 6,9405 0,0419 0,0620

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