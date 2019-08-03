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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой
закрытия предыдущего дня		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)61,120,627,32
Нефть WTI (доллар/баррель)55,351,409,94
Золото (доллар/унция)1 448,5016,10167,20
Индексы
Dow-Jones26 485,01- 98,413 157,55
S&P 5002 932,05- 21,51425,20
Nasdaq8 004,07- 107,051 368,79
Nikkei21 087,16- 453,831 072,39
Dax11 872,44- 380,711 313,48
FTSE 1007 407,06- 177,81678,93
CAC 40 INDEX5 359,00- 198,41628,31
Shanghai Composite2 867,84- 40,93373,94
Bist 10099 679,44- 2 220,818 408,96
RTS1 293,19- 53,21224,47
Валюта
USD/EUR1,11010,0016- 0,0382
USD/GBP1,21620,0034-0,0592
JPY/USD106,5400- 0,8000- 3,1500
RUB/USD65,24210,8803- 4,1093
TRY/USD5,5827- 0,02130,2933
CNY/USD6,94050,04190,0620
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