Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

13 июня, 2019 09:59

https://report.az/storage/news/2bf30d41f7004d2ea9108e5fae8eebaa/0824c14b-9e00-49a1-be18-470af12fcc2f_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 59,82 -2,47 6,02 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,85 -1,42 6,44 Золото (доллар/унция) 1 336,80 5,60 55,50 Индексы Dow-Jones 26 004,83 -43,68 2 677,37 S&P 500 2 879,84 -5,88 372,99 Nasdaq 7 792,72 -29,85 1 157,44 Nikkei 21 129,72 -74,56 1 114,95 Dax 12 115,68 -40,13 1 556,72 FTSE 100 7 367,62 -30,83 639,49 CAC 40 5 374,92 -33,52 644,23 Shanghai Composite 2 909,38 -16,34 415,48 Bist 100 92 605,84 -219,73 1 335,36 RTS 1 343,33 0,00 274,61 Валюта USD/EUR 1,1315 -0,0011 -0,0141 USD/GBP 1,2744 0,0019 -0,0010 JPY/USD 108,5000 -0,0200 -1,1900 RUB/USD 64,8984 0,3640 -4,4530 TRY/USD 5,8086 0,0111 0,5192 CNY/USD 6,9198 0,0084 0,0413

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также