|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|59,82
|-2,47
|6,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,85
|-1,42
|6,44
|Золото (доллар/унция)
|1 336,80
|5,60
|55,50
|Индексы
|Dow-Jones
|26 004,83
|-43,68
|2 677,37
|S&P 500
|2 879,84
|-5,88
|372,99
|Nasdaq
|7 792,72
|-29,85
|1 157,44
|Nikkei
|21 129,72
|-74,56
|1 114,95
|Dax
|12 115,68
|-40,13
|1 556,72
|FTSE 100
|7 367,62
|-30,83
|639,49
|CAC 40
|5 374,92
|-33,52
|644,23
|Shanghai Composite
|2 909,38
|-16,34
|415,48
|Bist 100
|92 605,84
|-219,73
|1 335,36
|RTS
|1 343,33
|0,00
|274,61
|Валюта
|USD/EUR
|1,1315
|-0,0011
|-0,0141
|USD/GBP
|1,2744
|0,0019
|-0,0010
|JPY/USD
|108,5000
|-0,0200
|-1,1900
|RUB/USD
|64,8984
|0,3640
|-4,4530
|TRY/USD
|5,8086
|0,0111
|0,5192
|CNY/USD
|6,9198
|0,0084
|0,0413
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/2bf30d41f7004d2ea9108e5fae8eebaa/0824c14b-9e00-49a1-be18-470af12fcc2f_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости