 Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя ценаРазница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)59,82-2,476,02
Нефть WTI (доллар/баррель)51,85-1,426,44
Золото (доллар/унция)1 336,805,6055,50
Индексы
Dow-Jones26 004,83-43,682 677,37
S&P 5002 879,84-5,88372,99
Nasdaq7 792,72-29,851 157,44
Nikkei21 129,72-74,561 114,95
Dax12 115,68-40,131 556,72
FTSE 1007 367,62-30,83639,49
CAC 405 374,92-33,52644,23
Shanghai Composite2 909,38-16,34415,48
Bist 10092 605,84-219,731 335,36
RTS1 343,330,00274,61
Валюта
USD/EUR1,1315-0,0011-0,0141
USD/GBP1,27440,0019-0,0010
JPY/USD108,5000-0,0200-1,1900
RUB/USD64,89840,3640-4,4530
TRY/USD5,80860,01110,5192
CNY/USD6,91980,00840,0413
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi