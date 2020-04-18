|Последняя цен
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|27,94
|-0,41
|-40,39
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|18,15
|-1,55
|-43,62
|Золото (доллар/унция)
|1694,5
|-37,2
|176,4
|Индексы
|Dow-Jones
|24242,49
|704,81
|-4402,77
|S&P 500
|2874,56
|75,01
|-365,46
|Nasdaq
|8650,14
|117,78
|-356,48
|Nikkei
|19897,26
|607,06
|-3777,81
|Dax
|10625,78
|324,24
|-2711,33
|FTSE 100
|5786,96
|158,53
|-1857,94
|CAC 40
|4499,01
|148,85
|-1538,08
|Shanghai Composite
|2838,49
|18,55
|-194,84
|Bist 100
|98104,98
|1703,32
|-15578,62
|RTS
|1077,78
|10,87
|-471,62
|Валюта
|USD/EUR
|1,0875
|0,0035
|-0,0323
|USD/GBP
|1,2503
|0,0065
|-0,061
|JPY/USD
|107,54
|-0,38
|-1,62
|RUB/USD
|74,1005
|-0,0639
|11,963
|TRY/USD
|6,9294
|-0,0196
|0,98
|CNY/USD
|7,072
|-0,0078
|0,0923
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/700d09413ad7bb69acefb889db9235b6/b289c02a-7d6d-4880-8cfb-fb3d867f0fe6_292.jpg
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