Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

18 апреля, 2020 09:57

https://report.az/storage/news/700d09413ad7bb69acefb889db9235b6/b289c02a-7d6d-4880-8cfb-fb3d867f0fe6_292.jpg

Последняя цен Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар





Нефть Brent (доллар/баррель) 27,94 -0,41 -40,39 Нефть WTI (доллар/баррель) 18,15 -1,55 -43,62 Золото (доллар/унция) 1694,5 -37,2 176,4 Индексы Dow-Jones 24242,49 704,81 -4402,77 S&P 500 2874,56 75,01 -365,46 Nasdaq 8650,14 117,78 -356,48 Nikkei 19897,26 607,06 -3777,81 Dax 10625,78 324,24 -2711,33 FTSE 100 5786,96 158,53 -1857,94 CAC 40 4499,01 148,85 -1538,08 Shanghai Composite 2838,49 18,55 -194,84 Bist 100 98104,98 1703,32 -15578,62 RTS 1077,78 10,87 -471,62 Валюта USD/EUR 1,0875 0,0035 -0,0323 USD/GBP 1,2503 0,0065 -0,061 JPY/USD 107,54 -0,38 -1,62 RUB/USD 74,1005 -0,0639 11,963 TRY/USD 6,9294 -0,0196 0,98 CNY/USD 7,072 -0,0078 0,0923

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