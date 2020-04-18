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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков


Последняя ценРазница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар


Нефть Brent (доллар/баррель)27,94-0,41-40,39
Нефть WTI (доллар/баррель)18,15-1,55-43,62
Золото (доллар/унция)1694,5-37,2176,4
Индексы
Dow-Jones24242,49704,81-4402,77
S&P 5002874,5675,01-365,46
Nasdaq8650,14117,78-356,48
Nikkei19897,26607,06-3777,81
Dax10625,78324,24-2711,33
FTSE 1005786,96158,53-1857,94
CAC 404499,01148,85-1538,08
Shanghai Composite2838,4918,55-194,84
Bist 10098104,981703,32-15578,62
RTS1077,7810,87-471,62
Валюта
USD/EUR1,08750,0035-0,0323
USD/GBP1,25030,0065-0,061
JPY/USD107,54-0,38-1,62
RUB/USD74,1005-0,063911,963
TRY/USD6,9294-0,01960,98
CNY/USD7,072-0,00780,0923
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