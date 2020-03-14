Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

14 марта, 2020 10:01

https://report.az/storage/news/74aeacb0fdfb46e8702ff3a70b71f94f/a617be51-05f5-4560-867b-61d66abbb7e7_292.jpg

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 33,85 1,00 -34,48 Нефть WTI (доллар/баррель) 31,73 0,54 -30,04 Золото (доллар/унция) 1 516,70 -44,10 -1,40 Индексы Dow-Jones 23 185,62 1 985,00 -5 459,64 S&P 500 2 711,02 230,38 -529,00 Nasdaq 7 874,88 673,08 -1 131,74 Nikkei 17 431,05 472,27 -6 244,02 Dax 9 232,08 70,95 -4 105,03 FTSE 100 5 366,11 128,63 -2 278,79 CAC 40 4 118,36 74,10 -1 918,73 Shanghai Composite 2 887,43 61,06 -145,90 Bist 100 95 605,25 1 965,75 -18 078,35 RTS 991,69 25,29 -557,71 Валюта USD/EUR 1,1107 -0,0100 -0,0091 USD/GBP 1,2278 -0,0264 -0,0835 JPY/USD 107,6200 2,5900 -1,5400 RUB/USD 72,4443 -2,3957 10,3068 TRY/USD 6,3331 0,0166 0,3837 CNY/USD 7,0087 0,0032 0,0290

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (14.03.2020)

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