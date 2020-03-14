 Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков


Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)33,851,00-34,48
Нефть WTI (доллар/баррель)31,730,54-30,04
Золото (доллар/унция)1 516,70-44,10-1,40
Индексы
Dow-Jones23 185,621 985,00-5 459,64
S&P 5002 711,02230,38-529,00
Nasdaq7 874,88673,08-1 131,74
Nikkei17 431,05472,27-6 244,02
Dax9 232,0870,95-4 105,03
FTSE 1005 366,11128,63-2 278,79
CAC 404 118,3674,10-1 918,73
Shanghai Composite2 887,4361,06-145,90
Bist 10095 605,251 965,75-18 078,35
RTS991,6925,29-557,71
Валюта
USD/EUR1,1107-0,0100-0,0091
USD/GBP1,2278-0,0264-0,0835
JPY/USD107,62002,5900-1,5400
RUB/USD72,4443-2,395710,3068
TRY/USD6,33310,01660,3837
CNY/USD7,00870,00320,0290
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!