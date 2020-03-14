|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|33,85
|1,00
|-34,48
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|31,73
|0,54
|-30,04
|Золото (доллар/унция)
|1 516,70
|-44,10
|-1,40
|Индексы
|Dow-Jones
|23 185,62
|1 985,00
|-5 459,64
|S&P 500
|2 711,02
|230,38
|-529,00
|Nasdaq
|7 874,88
|673,08
|-1 131,74
|Nikkei
|17 431,05
|472,27
|-6 244,02
|Dax
|9 232,08
|70,95
|-4 105,03
|FTSE 100
|5 366,11
|128,63
|-2 278,79
|CAC 40
|4 118,36
|74,10
|-1 918,73
|Shanghai Composite
|2 887,43
|61,06
|-145,90
|Bist 100
|95 605,25
|1 965,75
|-18 078,35
|RTS
|991,69
|25,29
|-557,71
|Валюта
|USD/EUR
|1,1107
|-0,0100
|-0,0091
|USD/GBP
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|-0,0835
|JPY/USD
|107,6200
|2,5900
|-1,5400
|RUB/USD
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|10,3068
|TRY/USD
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|0,0166
|0,3837
|CNY/USD
|7,0087
|0,0032
|0,0290
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/74aeacb0fdfb46e8702ff3a70b71f94f/a617be51-05f5-4560-867b-61d66abbb7e7_292.jpg
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