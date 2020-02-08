Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

8 февраля, 2020 09:28

https://report.az/storage/news/173de77ce86d38f985ed7084e907a2cb/6c2c96bd-96e8-4932-908c-2e633f2dc980_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 54,47 -0,64 -13,86 Нефть WTI (доллар/баррель) 50,32 -0,74 -11,45 Золото (доллар/унция) 1 573,40 3,30 55,30 Индексы Dow-Jones 29 102,51 -277,26 457,25 S&P 500 3 327,71 -18,07 87,69 Nasdaq 9 520,51 -51,65 513,89 Nikkei 23 827,98 2,03 152,91 Dax 13 513,81 -61,01 176,70 FTSE 100 7 466,70 -38,09 -178,20 CAC 40 INDEX 6 029,75 -8,43 -7,34 Shanghai Composite 2 875,96 26,45 -157,37 Bist 100 121 015,14 -1 268,74 7 331,54 RTS 1 518,23 -21,19 -31,17 Валюта USD/EUR 1,0946 -0,0035 -0,0252 USD/GBP 1,2892 -0,0045 -0,0221 JPY/USD 109,7500 -0,1600 0,5900 RUB/USD 64,0542 0,7925 1,9167 TRY/USD 6,0146 0,0273 0,0652 CNY/USD 7,0024 0,0227 0,0227

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