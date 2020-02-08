|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|54,47
|-0,64
|-13,86
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,32
|-0,74
|-11,45
|Золото (доллар/унция)
|1 573,40
|3,30
|55,30
|Индексы
|Dow-Jones
|29 102,51
|-277,26
|457,25
|S&P 500
|3 327,71
|-18,07
|87,69
|Nasdaq
|9 520,51
|-51,65
|513,89
|Nikkei
|23 827,98
|2,03
|152,91
|Dax
|13 513,81
|-61,01
|176,70
|FTSE 100
|7 466,70
|-38,09
|-178,20
|CAC 40 INDEX
|6 029,75
|-8,43
|-7,34
|Shanghai Composite
|2 875,96
|26,45
|-157,37
|Bist 100
|121 015,14
|-1 268,74
|7 331,54
|RTS
|1 518,23
|-21,19
|-31,17
|Валюта
|USD/EUR
|1,0946
|-0,0035
|-0,0252
|USD/GBP
|1,2892
|-0,0045
|-0,0221
|JPY/USD
|109,7500
|-0,1600
|0,5900
|RUB/USD
|64,0542
|0,7925
|1,9167
|TRY/USD
|6,0146
|0,0273
|0,0652
|CNY/USD
|7,0024
|0,0227
|0,0227
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/173de77ce86d38f985ed7084e907a2cb/6c2c96bd-96e8-4932-908c-2e633f2dc980_292.jpg
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