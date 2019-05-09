Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

9 мая, 2019 10:43

https://report.az/storage/news/80afb1926fd467b0b9527035f00fabc7/670e50fc-2dcc-4c85-8048-2f5b4d3b396d_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 69,64 -0,24 15,84 Нефть WTI (доллар/баррель) 62,12 0,72 16,71 Золото (доллар/унция) 1 281,40 -4,20 0,10 Индексы Dow-Jones 25 967,33 2,24 2 639,87 S&P 500 2 879,42 -4,63 372,57 Nasdaq 7 943,32 -20,44 1 308,04 Nikkei 21 602,59 -321,13 1 587,82 Dax 12 179,93 87,19 1 620,97 FTSE 100 7 271,00 10,53 542,87 CAC 40 INDEX 5 417,59 21,85 686,90 Shanghai Composite 2 893,76 -32,63 399,86 Bist 100 90 272,19 -1 210,26 -998,29 RTS 1 233,05 -4,81 164,33 Валюта USD/EUR 1,1192 0,0001 -0,0276 USD/GBP 1,3006 -0,0069 0,0252 JPY/USD 110,1000 -0,1600 0,4100 RUB/USD 65,0673 -0,3257 -4,2841 TRY/USD 6,1828 0,0325 0,8934 CNY/USD 6,7789 0,0026 -0,0996