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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 69,64 -0,24 15,84
Нефть WTI (доллар/баррель) 62,12 0,72 16,71
Золото (доллар/унция) 1 281,40 -4,20 0,10
Индексы
Dow-Jones 25 967,33 2,24 2 639,87
S&P 500 2 879,42 -4,63 372,57
Nasdaq 7 943,32 -20,44 1 308,04
Nikkei 21 602,59 -321,13 1 587,82
Dax 12 179,93 87,19 1 620,97
FTSE 100 7 271,00 10,53 542,87
CAC 40 INDEX 5 417,59 21,85 686,90
Shanghai Composite 2 893,76 -32,63 399,86
Bist 100 90 272,19 -1 210,26 -998,29
RTS 1 233,05 -4,81 164,33
Валюта
USD/EUR 1,1192 0,0001 -0,0276
USD/GBP 1,3006 -0,0069 0,0252
JPY/USD 110,1000 -0,1600 0,4100
RUB/USD 65,0673 -0,3257 -4,2841
TRY/USD 6,1828 0,0325 0,8934
CNY/USD 6,7789 0,0026 -0,0996
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