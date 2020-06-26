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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.06.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков


Последняя ценаРазница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар


Нефть Brent (доллар/баррель)41,601,65- 26,73
Нефть WTI (доллар/баррель)39,181,44- 22,59
Золото (доллар/унция)1 770,00- 4,20251,90
Индексы
Dow-Jones25 745,60299,66- 2 899,66
S&P 5003 083,7633,43- 156,26
Nasdaq10 017,00107,831 010,38
Nikkei22 541,70332,04- 1 133,37
Dax12 177,8783,93- 1 159,24
FTSE 1006 147,1423,45- 1 497,76
CAC 404 918,5847,22- 1 118,51
Shanghai Composite2 979,550,00-53,78
Bist 100114 138,94- 310,00455,34
RTS1 257,18-24,00- 292,22
Валюта
USD/EUR1,1223- 0,00280,0025
USD/GBP1,24290,0012- 0,0684
JPY/USD107,1100- 0,0600- 2,0500
RUB/USD69,1003- 0,53076,9628
TRY/USD6,8542- 0,00140,9048
CNY/USD7,07820,00000,0985
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