|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|41,60
|1,65
|- 26,73
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|39,18
|1,44
|- 22,59
|Золото (доллар/унция)
|1 770,00
|- 4,20
|251,90
|Индексы
|Dow-Jones
|25 745,60
|299,66
|- 2 899,66
|S&P 500
|3 083,76
|33,43
|- 156,26
|Nasdaq
|10 017,00
|107,83
|1 010,38
|Nikkei
|22 541,70
|332,04
|- 1 133,37
|Dax
|12 177,87
|83,93
|- 1 159,24
|FTSE 100
|6 147,14
|23,45
|- 1 497,76
|CAC 40
|4 918,58
|47,22
|- 1 118,51
|Shanghai Composite
|2 979,55
|0,00
|-53,78
|Bist 100
|114 138,94
|- 310,00
|455,34
|RTS
|1 257,18
|-24,00
|- 292,22
|Валюта
|USD/EUR
|1,1223
|- 0,0028
|0,0025
|USD/GBP
|1,2429
|0,0012
|- 0,0684
|JPY/USD
|107,1100
|- 0,0600
|- 2,0500
|RUB/USD
|69,1003
|- 0,5307
|6,9628
|TRY/USD
|6,8542
|- 0,0014
|0,9048
|CNY/USD
|7,0782
|0,0000
|0,0985
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.06.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/85ed65f4ad070169f9c97e12099d7c9d/5f0b7b02-da56-4cc6-9d9c-0d9c44f35873_292.jpg
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