Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2019)

​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынко

30 августа, 2019 10:22

https://report.az/storage/news/b42d915ea2d5dfb6d666d6965d280bda/66b3b7e3-7b30-4791-b5dc-b42df2621b02_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 61,10 0,95 7,30 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,57 1,00 11,16 Золото (доллар/унция) 1 535,00 -17,30 253,70 Индексы Dow-Jones 26 362,25 326,15 3 034,79 S&P 500 2 924,58 36,64 417,73 Nasdaq 7 973,40 116,52 1 338,12 Nikkei 20 695,09 242,83 680,32 Dax 11 838,88 137,86 1 279,92 FTSE 100 7 184,32 69,61 456,19 CAC 40 INDEX 5 449,97 81,17 719,28 Shanghai Composite 2 900,22 9,93 406,32 Bist 100 96 718,50 810,12 5 448,02 RTS 1 284,94 18,23 216,22 Валюта USD/EUR 1,1048 -0,0035 -0,0384 USD/GBP 1,2184 -0,0023 -0,0570 JPY/USD 106,3700 0,4500 -3,3200 RUB/USD 66,5610 -0,1070 -2,7904 TRY/USD 5,8411 0,0182 0,5517 CNY/USD 7,1525 -0,0145 0,2740