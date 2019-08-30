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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2019)

​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынко
Последняя ценаРазница с ценой закрытия
предыдущего дня		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)61,100,957,30
Нефть WTI (доллар/баррель)56,571,0011,16
Золото (доллар/унция)1 535,00-17,30253,70
Индексы
Dow-Jones26 362,25326,153 034,79
S&P 5002 924,5836,64417,73
Nasdaq7 973,40116,521 338,12
Nikkei20 695,09242,83680,32
Dax11 838,88137,861 279,92
FTSE 1007 184,3269,61456,19
CAC 40 INDEX5 449,9781,17719,28
Shanghai Composite2 900,229,93406,32
Bist 10096 718,50810,125 448,02
RTS1 284,9418,23216,22
Валюта
USD/EUR1,1048-0,0035-0,0384
USD/GBP1,2184-0,0023-0,0570
JPY/USD106,37000,4500-3,3200
RUB/USD66,5610-0,1070-2,7904
TRY/USD5,84110,01820,5517
CNY/USD7,1525-0,01450,2740
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