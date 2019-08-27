Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2019)

​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынко

27 августа, 2019 09:40

https://report.az/storage/news/de3e34403ca9324aaa661793e13ce7ca/5f892b6e-a68e-47c2-8772-337ab1e3344a_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,99 -0,35 5,19 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,94 -0,23 8,53 Золото (доллар/унция) 1 537,90 0,30 256,60 Индексы Dow-Jones 25 898,83 269,93 2 571,37 S&P 500 2 878,38 31,27 371,53 Nasdaq 7 853,73 101,96 1 218,45 Nikkei 20 505,00 -205,91 490,23 Dax 11 658,04 46,53 1 099,08 FTSE 100 7 094,98 0,00 366,85 CAC 40 INDEX 5 351,02 24,15 620,33 Shanghai Composite 2 911,11 13,68 417,21 Bist 100 97 101,31 -47,73 5 830,83 RTS 1 268,25 -0,20 199,53 Валюта USD/EUR 1,1101 -0,0043 -0,0323 USD/GBP 1,2219 -0,0047 -0,0535 JPY/USD 105,7000 0,3100 -3,9900 RUB/USD 66,0370 -0,0130 -3,3144 TRY/USD 5,8215 0,0622 0,5321 CNY/USD 7,1608 0,0652 0,2823

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