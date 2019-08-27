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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2019)

​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынко
Последняя ценаРазница с ценой закрытия
предыдущего дня		Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)58,99-0,355,19
Нефть WTI (доллар/баррель)53,94-0,238,53
Золото (доллар/унция)1 537,900,30256,60
Индексы
Dow-Jones25 898,83269,932 571,37
S&P 5002 878,3831,27371,53
Nasdaq7 853,73101,961 218,45
Nikkei20 505,00-205,91490,23
Dax11 658,0446,531 099,08
FTSE 1007 094,980,00366,85
CAC 40 INDEX5 351,0224,15620,33
Shanghai Composite2 911,1113,68417,21
Bist 10097 101,31-47,735 830,83
RTS1 268,25-0,20199,53
Валюта
USD/EUR1,1101-0,0043-0,0323
USD/GBP1,2219-0,0047-0,0535
JPY/USD105,70000,3100-3,9900
RUB/USD66,0370-0,0130-3,3144
TRY/USD5,82150,06220,5321
CNY/USD7,16080,06520,2823
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