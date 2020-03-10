Основные европейские индексы открылись ростом

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Основные европейские фондовые индексы в начале торгов открылись ростом после падения на 3–10% днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это следует из данных панъевропейской Euronext и местных бирж. Это произошло после обвала цен на нефть.

По данным на 11:16 мск:

британский FTSE 100 — 6 037,59 п.п. (+ 1,26 % к закрытию);

п.п. (+ % к закрытию); французский CAC 40 — 4 779,76 п.п. (+ 1,53 %);

п.п. (+ %); немецкий DAX — 10 700,2 п.п. (+ 0,65 %);

п.п. (+ %); швейцарский SMI — 9 340,50 п.п. (+1,60%).

Напомним, что 6 марта ОПЕК и страны—участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. Тогда глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что с 1 апреля никаких обязательств по сокращению добычи нефти у стран нет.

Война на рынке нефти негативно отразилась на фондовых рынках. Ведущие азиатские индексы упали на 3–5%, европейские на открытии потеряли 6–10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11–22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний. На закрытии Лондонской биржи лидерами падения среди российских компаний стали ЛУКОЙЛ (–22,13%) и «Роснефть» (–21,4%).