О нас

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн Бывшего главного исполнительного директора криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида освободили под залог в $250 млн после судебного заседания.
Финансы
23 декабря 2022 г. 06:29
Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Бывшего главного исполнительного директора криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида освободили под залог в $250 млн после судебного заседания.

Как передает Report со ссылкой на Axios, судебный процесс проходил в Нью-Йорке. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния), здание будет обеспечением залога. Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением. Следующее заседание состоится в Нью-Йорке 3 января 2023 года.

Банкман-Фрид обвиняется в мошенничестве, манипулировании ценами на криптовалюты и отмывании денег. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает 115 лет лишения свободы.

Бывшие главный исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и технический директор FTX Trading Ltd. Цзысяо Ван, сотрудничавшие с Банкманом-Фридом, признали свою вину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müflis FTX birjasının banisi 250 milyon dollar girov qarşılığında sərbəst buraxılıb

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi