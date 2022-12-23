Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Бывшего главного исполнительного директора криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида освободили под залог в $250 млн после судебного заседания.
Как передает Report со ссылкой на
Банкман-Фрид обвиняется в мошенничестве, манипулировании ценами на криптовалюты и отмывании денег. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает 115 лет лишения свободы.
Бывшие главный исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и технический директор FTX Trading Ltd. Цзысяо Ван, сотрудничавшие с Банкманом-Фридом, признали свою вину.