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Основателя BitConnect обвинили в криптомошенничестве на 2,4 млрд долларов

Основателя BitConnect обвинили в криптомошенничестве на 2,4 млрд долларов Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму 2,4 млрд долларов США с помощью схемы Понци.
Финансы
26 февраля 2022 г. 13:40
Основателя BitConnect обвинили в криптомошенничестве на 2,4 млрд долларов

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму 2,4 млрд долларов США с помощью схемы Понци.

Как передает Report, об этом сообщает Tradingview со ссылкой на Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют.

Проект BitConnect работал по схеме Понци, выплачивая более ранним вкладчикам деньги более поздних участников проекта, говорится в обвинительном акте. В сумме Кумбхани и сообщники якобы получили около 2,4 млрд долларов США от инвесторов. В министерстве юстиции США добавили, что обвиняемый якобы создал ложный рыночный спрос на криптовалюту BitConnect Coin (BCC) через сеть промоутеров.

По данным ведомства, Кумбхани является гражданином Индии и остается на свободе. Ему грозит до 70 лет тюрьмы в случае осуждения по всем статьям обвинения.

Напомним, что в январе 2018 года BitConnect обвинили в создании финансовой пирамиды. На пике популярности цена токена BCC превышала 500 долларов США, что обеспечивало его попадание в топ-10 рейтинга CoinMarketCap. В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против BitConnect, Кумбхани, экс-директора Гленна Аркаро и аффилированной с ним компании Future Money. Регулятор обвинил группу в мошенническом и незарегистрированном размещении ценных бумаг на сумму 2 млрд долларов США через программу кредитования проекта. В декабре Аркаро пожизненно запретили участвовать в ICO.

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