Основатель школы Miniboss: Мы даем детям возможность представить свои проекты на международной арене

Деятельность Miniboss Business School Baku заключается в налаживании сотрудничества детей с предприятиями, предоставлении точек сбыта их услуг и продукции и создании условий для демонстрации ими своих проектов на международной арене.

Деятельность Miniboss Business School Baku заключается в налаживании сотрудничества детей с предприятиями, предоставлении точек сбыта их услуг и продукции и создании условий для демонстрации ими своих проектов на международной арене.

Как сообщает Report, об этом основатель школы Нармин Гасанова заявила на церемонии открытия "Стартап Форума-2024" в Баку.

"Детей на сцене переполняют чувства. Не каждому опытному бизнесмену под силу за 4 минуты представить свой проект, который готовился месяцами. К тому же детям необходимо убедить жюри в успешности и востребованности представляемого стартапа", - подчеркнула она.

Н.Гасанова отметила, что педагогический коллектив школы учитывает мнения детей, вместе с ними составляет бизнес-план, а затем готовит его к презентации.

Директор Miniboss Business School Baku Алина Халафова отметила, что в этом году число команд, представивших свои стартапы в различных областях, выросло до 17.

"В прошлом году таких команд было 11. В этом году студенты школы Miniboss Business School представят жюри стартапы в сфере текстиля, развлечений, питания, парфюмерии, IT и экологии. Затем стартапы будут оценены жюри, а команды получат грант на реализацию их проектов", - сказала А.Халафова.

Директор школы пожелала успехов в работе "Стартап Форума-2024".