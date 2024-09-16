Основатель интернет-гиганта Tencent стал самым богатым человеком Китая

Состояние основателя китайского интернет-гиганта Tencent Пони Ма достигло 43,9 млрд долларов. Таким образом, он вновь занял первое место в рейтинге богатейших людей Китая.

Состояние основателя китайского интернет-гиганта Tencent Пони Ма достигло 43,9 млрд долларов. Таким образом, он вновь занял первое место в рейтинге богатейших людей Китая.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

С начала года капитализация Tencent выросла на 28% за счет видеоигр DnF Mobile и Black Myth: Wukong.

Второе место занял Чжан Имин, основатель компании ByteDance Ltd., которой принадлежит видеосервис TikTok. Далее идет владелец крупнейшего производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань.