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Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $737 млн

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $737 млн Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $737 млн
Финансы
2 июля 2025 г. 14:27
Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $737 млн
Джефф Безос

Основатель Amazon Джефф Безос в конце июня продал более 3,3 млн акций компании на общую сумму $736,7 млн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Бумаги были реализованы в соответствии с анонсированным в марте планом, который предусматривает продажу до 25 млн акций Amazon до 29 мая 2026 года.

Безос регулярно продает бумаги компании в последние годы, но по-прежнему остается ее крупнейшим индивидуальным акционером. С 2022 года он продал бумаги Amazon примерно на $44 млрд.

Ранее он заявлял, что намерен ежегодно продавать акции Amazon на $1 млрд, чтобы привлекать средства для финансирования деятельности своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Капитализация Amazon с начала текущего года выросла на 0,5% и составляет $2,34 трлн.

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