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Основатель Alibaba потерял за день более 3,5 млрд долларов

Основатель Alibaba потерял за день более 3,5 млрд долларов В четверг акции Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка пережили серьезное падение на новостях об антимонопольном расследовании в её отношении
Финансы
25 декабря 2020 г. 11:05
Основатель Alibaba потерял за день более 3,5 млрд долларов
Джек Ма

Состояние одного из богатейших китайских миллиардеров, основателя компании Alibaba Джека Ма за день сократилось больше чем на 3,5 миллиарда долларов США на обвале акций Alibaba из-за антимонопольного расследования.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

По данным на закрытии торгов в четверг, состояние Ма оценивалось в 57,3 миллиарда долларов США. Из данных Forbes следует, что за сутки он потерял 3,6 миллиарда долларов США. Бизнесмен занимает 19 строчку рейтинга.

В четверг акции Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка пережили серьезное падение на новостях об антимонопольном расследовании в её отношении. Акции компании в Гонконге подешевели на 8,1%, а на бирже NASDAQ — на 13,3%.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

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