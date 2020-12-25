Основатель Alibaba потерял за день более 3,5 млрд долларов

В четверг акции Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка пережили серьезное падение на новостях об антимонопольном расследовании в её отношении

Состояние одного из богатейших китайских миллиардеров, основателя компании Alibaba Джека Ма за день сократилось больше чем на 3,5 миллиарда долларов США на обвале акций Alibaba из-за антимонопольного расследования.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

По данным на закрытии торгов в четверг, состояние Ма оценивалось в 57,3 миллиарда долларов США. Из данных Forbes следует, что за сутки он потерял 3,6 миллиарда долларов США. Бизнесмен занимает 19 строчку рейтинга.

В четверг акции Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка пережили серьезное падение на новостях об антимонопольном расследовании в её отношении. Акции компании в Гонконге подешевели на 8,1%, а на бирже NASDAQ — на 13,3%.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.