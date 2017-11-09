Ослабление экономического роста Китая приведет к удешевлению нефти

Баку. 9 ноября. REPORT/ Прогнозируемое замедление экономического роста в Китае окажет негативное влияние на цену нефти.

Как передает аналитическая группа Report, в настоящий момент экономика Китая добивается роста благодаря чрезвычайно высокому кредитованию.

Так, в 2017 году объем кредитования в Китае достиг 4 трлн. долларов США, что в свою очередь больше чем общий объем кредитования всех развитых стран мира.

Аналитическая группа отмечает, что такой высокий объем кредитования не может длиться долго и с 2018 года снижение этого показателя будет неизбежным. В результате, ожидается замедление роста китайской экономики, что приведет к понижению цен на основное сырье, особенно нефть.

Замедление темпов кредитования может выявить другую, а именно долговую проблему банковской системы. Так, долг банковской системы Китая примерно составляет 40 трлн. долларов и этот показатель за последние 11 лет увеличился на 37 млрд. долларов или на 1 233%. Банковская система Китая такому объему задолженности может противопоставить только ценные бумаги на сумму 2 трлн. долларов и ликвидные активы на сумму 1 трлн. долларов. Для сравнения скажем, что во время последнего финансового кризиса в США задолженность банковской системы страны составляло 16,5 трлн. долларов США.

Аналитическая группа отмечает, что в ближайшие 1-2 недель обнародованные цифры в китайской экономике будут негативными и это отрицательно повлияет на цену на нефть.

Показатели могут выявить ослабления в строительном секторе, повышение затрат в управлении долговых обязательств, снижение промышленного производства.

Отметим, что в Китае по сравнению с сентябрем среднесуточный импорт нефти сократился на 1,7 млн. баррелей или приблизительно на 19% и составил 7,3 млн. баррелей.