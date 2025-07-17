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Орлова: Цифровая панель ЦУР может быть полезна и для Азербайджана

Орлова: Цифровая панель ЦУР может быть полезна и для Азербайджана 11:59
Финансы
17 июля 2025 г. 12:09
Орлова: Цифровая панель ЦУР может быть полезна и для Азербайджана

Разработана цифровая панель Целей устойчивого развития (ЦУР) и тематический информационный бюллетень, которые могут быть полезны и для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова на 62-м заседании Правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку.

По ее словам, цифровая панель ЦУР создана под ответственностью Китая, и накопленный опыт может быть передан другим странам, в том числе Азербайджану.

"Эти инструменты могут стать важным средством для стран в достижении ЦУР", - отметила она.

Орлова добавила, что важно институционально укреплять высшие органы аудита "поскольку их функция контроля над ресурсами государства и общий потенциал очень высоки".

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Версия на английском языке Orlova: SDG digital dashboard may also be useful for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ali audit sahəsində rəqəmsal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri paneli hazırlanıb

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