Орлова: Цифровая панель ЦУР может быть полезна и для Азербайджана

11:59

Разработана цифровая панель Целей устойчивого развития (ЦУР) и тематический информационный бюллетень, которые могут быть полезны и для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова на 62-м заседании Правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку.

По ее словам, цифровая панель ЦУР создана под ответственностью Китая, и накопленный опыт может быть передан другим странам, в том числе Азербайджану.

"Эти инструменты могут стать важным средством для стран в достижении ЦУР", - отметила она.

Орлова добавила, что важно институционально укреплять высшие органы аудита "поскольку их функция контроля над ресурсами государства и общий потенциал очень высоки".