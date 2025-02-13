Орхан Назарли: В Азербайджане действуют более 120 тыс. юрлиц

В Азербайджане в настоящее время действуют более 120 тыс. юридических лиц.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Орхан Назарли на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".
По его словам, в последние годы в Азербайджане наблюдается стабильный рост числа налогоплательщиков: "За последние годы в стране на объектах торговли и услуг установлено более 100 тыс. электронных кассовых аппаратов, а их оборот в 2024 году превысил 24,5 млрд манатов".
Назарли подчеркнул, что Госслужба стремится к повышению прозрачности, эффективности налогового администрирования и достигает этого за счет применения современных цифровых технологий и инноваций.