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Орхан Назарли: В Азербайджане действуют более 120 тыс. юрлиц

Орхан Назарли: В Азербайджане действуют более 120 тыс. юрлиц 12:18
Финансы
13 февраля 2025 г. 12:44
Орхан Назарли: В Азербайджане действуют более 120 тыс. юрлиц

В Азербайджане в настоящее время действуют более 120 тыс. юридических лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Орхан Назарли на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

По его словам, в последние годы в Азербайджане наблюдается стабильный рост числа налогоплательщиков: "За последние годы в стране на объектах торговли и услуг установлено более 100 тыс. электронных кассовых аппаратов, а их оборот в 2024 году превысил 24,5 млрд манатов".

Назарли подчеркнул, что Госслужба стремится к повышению прозрачности, эффективности налогового администрирования и достигает этого за счет применения современных цифровых технологий и инноваций.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Nəzərli: "Azərbaycanda 120 mindən çox hüquqi şəxs var"

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