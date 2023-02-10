Орхан Назарли: Оборот ненефтяного сектора в Азербайджане в прошлом году вырос на 22,6%

В прошлом году в ненефтяном секторе был зафиксирован рост оборота на 22,6%.

В прошлом году в ненефтяном секторе был зафиксирован рост оборота на 22,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

Он отметил, что в прошлом году количество активных налогоплательщиков выросло на 7 %, число активных плательщиков НДС - на 15,1 %, количество активных объектов - на 3,2%. В январе этого года было зарегистрировано 712 тыс. налогоплательщиков.

По словам Назарли, в 2019-2022 годах количество трудовых договоров в ненефтяном частном секторе составило 291 тыс. 435: "Удельный вес частного сектора в общей сумме трудовых договоров составил 47,6%".