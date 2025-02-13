Орхан Назарли: Доля налоговых органов в фискальных сборах в 2024 году достигла 77 %

11:56

В Азербайджане в 2024 году фискальные сборы (налоги и обязательные социальные платежи) по линии Государственной налоговой службы составили 22,8 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Орхан Назарли на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

По его словам, доля налоговых органов в общем объеме фискальных поступлений по итогам 2024 года достигла 77 %, а бюджетные поступления по линии налоговой службы превысили 15,8 млрд манатов.

Назарли также отметил, что число активных налогоплательщиков с 2019 года выросло в 1,8 раза и превысило 800 тысяч на начало 2025 года.