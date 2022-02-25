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Орхан Назарли: Доля добровольных налоговых платежей по ненефтяному сектору приближается к 90%

Орхан Назарли: Доля добровольных налоговых платежей по ненефтяному сектору приближается к 90% В Азербайджане удельный вес добровольных платежей в налоговых поступлениях из ненефтяного сектора приблизился к 90%.
Финансы
25 февраля 2022 г. 11:22
Орхан Назарли: Доля добровольных налоговых платежей по ненефтяному сектору приближается к 90%

В Азербайджане удельный вес добровольных платежей в налоговых поступлениях из ненефтяного сектора приблизился к 90%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”, проводимого в видеоформате Государственной налоговой службой при Министерстве экономики с участием предпринимателей.

"Налоговые органы продолжают совершенствовать цифровую платформу в соответствии с новыми вызовами экономической системы. Мы располагаем емкой информацией о налогоплательщиках. С каждым днем растет объем, качество этой информации. Платформы, созданные с применением электронных инструментов, механизмы электронного контроля позволяют повысить и улучшить налоговые сборы. За последние 4 года количество выездных налоговых проверок в Азербайджане сократилось в 4,5 раза", - отметил начальник службы.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Nəzərli: “Qeyri-neft sektoru üzrə vergilərdə könüllü ödəmələrin payı 90%-ə yaxınlaşıb”

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