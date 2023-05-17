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Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах

Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах "Рассматривая поступающие в KOBİA обращения, мы видим, что больше всего проблем возникает с доступностью финансов и финансовыми инструментами".
Финансы
17 мая 2023 г. 14:57
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах

"Рассматривая поступающие в KOBİA обращения, мы видим, что больше всего проблем возникает с доступностью финансов и финансовыми инструментами".

Об этом Report заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов, комментируя свою публикацию об усложнении доступа к банковским кредитам.

О.Мамедов отметил, что источником стороннего финансирования субъектов МСП преимущественно выступают банки, где наибольшее беспокойство вызывают высокие процентные ставки и строгие требования по залогу: "В тоже время поступают обращения, связанные с отсутствием у банков заинтересованности в предоставлении льготных кредитов микро- и малым предпринимателям, предоставлении своих внутренних кредитов предпринимателям, а также невыдачей льготных кредитов на земельные участки без выписки".

Глава KOBİA добавил, что проблемы также создают вопросы гарантии и официального дохода при обращении за льготными кредитами предпринимателей, задействованных в сельскохозяйственной сфере: "Еще одна сложность заключается в том, что в большинстве случаев банки не принимают залоговое обеспечение в регионах. Мы активно работаем с Центральным банком и Ассоциацией банков в связи с этой проблемой".

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Regionlarda KOB-ların banklarla olan problemlərilə bağlı Mərkəzi Bankla aktiv iş aparırıq"

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