Орешкин: Волатильность цен на нефть остается риском для экономики России

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Волатильность цен на нефть остается риском для экономики России, но бюджет и платежный баланс уже устойчивы при цене нефти в 40 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на российско-саудовском инвестфоруме.

"В текущий момент внешнеэкономические условия складываются относительно благоприятно, соглашение по сокращению добычи нефти, в котором Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками, позволило стабилизировать ситуацию, но все равно волатильность цен на нефть остается фактором риска, поэтому в этом году мы ввели новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику", - сказал Орешкин.

В рамках этих операций министерство финансов покупает валюту на внутреннем рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов и ценой отсечения взяты 40 долларов за баррель, напомнил Орешкин.

"Уже сейчас в России бюджет и платежный баланс чувствуют себя устойчиво при цене нефти 40 долларов за баррель", - добавил он.