Орешкин: Повышение ставок ФРС опасно для глобального рынка

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Вынужденное ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США для борьбы с инфляцией вызовет волатильность на глобальных рынках.

Как сообщает Report с ссылкой на РИА Новости, так считает глава минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По мнению Орешкина, сочетание низкой безработицы и низкой инфляции, которое сейчас наблюдается в экономике США, вряд ли сохранится надолго и связано со сформировавшимися за время долгого кризиса ожиданиями.

Он отметил, что дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда может привести к более резкому росту заработных плат и ускорению инфляции. "Чтобы предотвратить ускорение инфляции, ФРС США может быть вынуждена серьезнее ужесточить политику, чем сейчас ожидают участники рынка. В этом случае переоценка потенциала повышения ставки приведет к коррекции цен на финансовые активы и вызовет волатильность на глобальных рынках", - добавил он.