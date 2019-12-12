Опубликованы данные по инфляции в Азербайджане

В январе-ноябре текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 2,6%, в том числе продовольствие, напитки и табачные изделия - 3,8%, непродовольственных товаров - 1,2%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению - 2,1%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В ноябре в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг повысилась на 0,5%, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий - 0,9%, непродовольственных товаров – 0,2%, тарифов на оказываемые населению платные услуги - 0,1%.