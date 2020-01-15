Опубликованы данные по инфляции в Азербайджане за прошлый год

В 2019 году цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с 2018 годом повысились на 2,6%, в том числе продовольствие, напитки и табачные изделия - 3,8%, непродовольственные товары - 1,2%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению - 2%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики.

В декабре прошлого года в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг повысилась на 0,5%, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий – 1,1%, непродовольственных товаров и тарифов на оказываемые населению платные услуги – 0,1%.