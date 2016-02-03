​Опрос: В этом году нефть подорожает на 50%

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По результатам опроса, проведенного среди аналитиков агентства Bloomberg, до конца 2016 года ожидается подорожание нефти на 50%. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, по мнению аналитиков, цены на нефть до конца года могут подняться на 15 долларов/баррель. Согласно прогнозам 17 экономистов, принявших участие в опросе, нефть марки WTI к концу года будет стоить 46 долларов/баррель, Brent - 48 долларов/баррель.

Экономисты банка Goldman Sachs считают, что падение нефтяных цен до минимальной за 12 лет отметки из-за роста спроса на мировом рынке привело к сокращению инвестиций в нефтяную сферу и объемов добычи сланцевой нефти в США, а также к дефициту на глобальном нефтяном рынке. Эти факторы, в свою очередь, стимулируют рост цен.

По информации Администрации энергетической информации США (EIA), в этой стране объемы ежесуточной добычи нефти в последнем квартале 2016 года сократятся на 620 тыс. баррелей или 7%. С другой стороны, Международное энергетическое агентство (IEA) в 2016 году прогнозирует сокращение ежесуточных объемов нефтедобычи на 600 тыс. баррелей в странах, не входящих в ОПЕК. В результате появится вероятность резкого роста нефтяных котировок. По прогнозам швейцарского финансового холдинга UBS Group AG, французского банка Societe General SA и американской финансовой корпорации Citigroup в этом году нефть станет лучшим финансовым инструментом.

Аналитик сингапурской инвестиционной компании Phillip Futures Дэниел Анг в интервью Bloomberg News сообщил, что во второй половине года наряду с сокращением сланцевой нефтедобычи в США увеличится спрос на нефть.

Отметим, что нефть марки WTI сейчас продается по цене несколько ниже 30 долларов/баррель, Brent - по 32,5 доллара/баррель.