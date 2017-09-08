Опрос The Wall Street Journal: ФРС США повысит базовую процентную ставку на декабрьском заседании

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США повысит базовую процентную ставку на декабрьском заседании. Как сообщает Report, так полагают большинство опрошенных The Wall Street Journal экономистов.

Всего 5,4% респондентов ожидают подъема ставки в сентябре и 1,8% - на заседании, которое пройдет на стыке октября и ноября.

При этом свыше 63% экономистов выразили мнение, что глава Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs, имеет достаточную квалификацию, чтобы возглавить ФРС. В этом случае он стал бы первым за 40 лет председателем ФРС, не являющимся профессиональным экономистом.

Напомним, что нынешний срок полномочий Дж. Йеллен на посту главы Федрезерва заканчивается 3 февраля 2018 года.