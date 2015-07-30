Опрос: Российский рубль в этом году может ослабеть на 65%

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Падение стоимости нефти на мировых рынках до 40 долларов/баррель может вынудить Россию срочно повысить учетную ставку.

Об этом заявило 65% экономистов, участвующих в проведенном в конце июля опросе агентства Bloomberg. По их мнению, если цена на нефть останется на уровне 40 долларов за баррель, в этом году российская экономика сократится на 5%. Отметим, что Центробанк России в этом году 4 раза снижал учетную ставку.

Как сообщает Report, 39% опрошенных экономистов прогнозируют усиление контроля над движением капитала в России по примеру Греции, 22% опрошенных не исключают взятие под контроль некоторых банков со стороны государства или крупных банков.

Согласно результатам опроса, стоимость нефти на уровне 40 долларов за баррель в 2015 году может способствовать ослаблению российского рубля на 65%. По этой причине экономика в этом году сократится на 5%, в 2016 году - на 1%.

Ослабление российского рубля усилит давление на валюту стран, имеющих тесные торговые связи с Россией. Особенно вследствие изменений в российской экономике могут серьезно пострадать национальные валюты стран СНГ.