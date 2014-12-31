​Опрос: Население Азербайджана ожидает экономического роста

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Большинство жителей Азербайджана в ближайшей перспективе ожидают в стране экономического роста. Как передает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом говорится в итогах исследования End of Year, организованное ассоциацией WIN/Gallup International.

Исследование, проведенное среди 64 002 респондентов в 65 странах, показало, что уровень ожидания экономического процветания разделяют 42% респондентов.

Согласно документу, в Азербайджане, как и в Китае, экономического процветания ждут 55% респондентов. В итоге, Азербайджан оказался единственным из постсоветских государств, который вошел в число глобальной лидирующей десятки, ожидающей экономического роста.

Наряду с этим отмечается, что 23% респондентов в мире рецессия кажется более вероятной. Экономического спада больше всего ждут в Западной Европе (40% респондентов), Восточной Европе (34%), а также в Северной и Южной Америке (33%).